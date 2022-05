HOUSTON, 19. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners („Ara"), ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich industrieller Dekarbonisierung spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, eine Partnerschaft mit Blue Whale Materials („BWM") eingegangen zu sein, um eine führende Recyclingplattform für Lithium-Ionen-Batterien („LIB") aufzubauen. Gemeinsam werden Ara und das BWM-Managementteam mindestens fünf LIB-Recyclinganlagen in den USA und Europa bauen, um der wachsenden Nachfrage nach den wichtigen Materialien gerecht zu werden, die zur Unterstützung der Elektrifizierung und Dekarbonisierung erforderlich sind. Die unternehmenseigene Technologie von BWM recycelt LIBs zur Rückgewinnung von Kobalt, Nickel, Mangan, Lithium und anderen wertvollen Elementen, die zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien oder in anderen Anwendungen wiederverwendet werden können. Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und die Elektrifizierung führen zu einer erhöhten Nachfrage nach LIBs. Das Angebot ist jedoch begrenzt, da die meisten für LIBs benötigten Metalle in Ländern abgebaut und verarbeitet werden, in denen geopolitisch, ökologisch und ethisch schwierige Bedingungen herrschen.

Die Gründer von BWM, Robert Kang, David Fauvre und Justin Oh, arbeiten seit über einem Jahrzehnt in verschiedenen Funktionen zusammen. Die Technologie von BWM hat sich in einer kommerziellen Anlage in Asien bewährt und das Unternehmen wird seine Fähigkeiten nutzen, um in die westliche Hemisphäre zu expandieren. BWM ist mit etablierten Rohstoffbeziehungen, starken Verbindungen zu allen wichtigen Batterieherstellern von Elektrofahrzeugen und großem Interesse an Abnahmen gut für mehr Wachstum positioniert.

„Es besteht ein dringender Bedarf an einer ethischen, zirkulären Lösung für die wachsende Nachfrage nach grundlegenden Batteriematerialien und das wachsende Angebot an gefährlichen LIBs", erklärte Robert Kang, CEO von BWM. „Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Ara, das unsere Mission mit Leidenschaft unterstützt und über einen großen Erfahrungsschatz bei der Skalierung von Fertigungsabläufen und dem Aufbau nachhaltiger Unternehmen verfügt."

„Das Team von BWM verfügt über die operative und technische Erfahrung, strategische Beziehungen und die Motivation, eine führende LIB-Recyclingplattform in Nordamerika und Europa aufzubauen", so Tuan Tran, Partner bei Ara Partners. „Das Recyclingverfahren von BWM könnte im Vergleich zur Batterieproduktion mit neu gewonnenen Materialien eine Reduzierung der CO2-Emissionen um mehr als 75 % ermöglichen. Wir freuen uns, mit Robert, David, Justin und ihrem Team zusammenzuarbeiten."

Blue Whale Materials wurde bei der Transaktion mit Ara Partners von Gary Ladrido von GT Securities, Inc. beraten.

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die eine signifikante Dekarbonisierung bewirken. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Boston, Massachusetts, Houston, Texas, und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden USD. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com .

Informationen zu Blue Whale Materials

Blue Whale Materials recycelt Lithium-Ionen-Batterien, um Kobalt, Nickel, Lithium und Mangan zurückzugewinnen, die für die Wiederverwendung in Lithium-Ionen-Batterien („LIB") oder anderen Anwendungen geeignet sind. Weitere Informationen zu BWM finden Sie auf bluewhalematerials.com .