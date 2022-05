Werbewirtschaft erreicht noch nicht komplett Vor-Corona-Niveau

BERLIN (dpa-AFX) - Die ökonomisch von der Corona-Pandemie betroffene Werbewirtschaft hat sich 2021 erholt, bewegt sich aber weiter unter Vorkrisenniveau. Rund 47 Milliarden Euro Marktvolumen erreichte die Werbebranche in Deutschland im vergangenen Jahr, wie der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das ist ein Plus von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2020. In Summe sei es noch nicht gelungen, das Vorkrisenniveau von rund 48 Milliarden Euro aus 2019 zu erreichen.

Der Verband nannte etwa die Teilbereiche Werbeartikel, Kataloge und Sponsoring, die noch nicht wieder zu alter Stärke zurückfinden konnten. Andere Bereiche wuchsen hingegen, zum Beispiel Werbung im Internet.