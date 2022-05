Petal Maps erweckt das Navigationserlebnis mit dem brandneuen HUAWEI Mate Xs 2 zum Leben

Mailand (ots/PRNewswire) -



- Die Kombination aus überlegener Hardware und Software bietet Anwendern ein

klareres, intensiveres Navigationserlebnis.



Am 18. Mai 2022 hat Huawei das faltbare Telefon HUAWEI Mate Xs 2 in Mailand

offiziell vorgestgellt. Das neu eingeführte HUAWEI Mate Xs 2 bietet die perfekte

Mischung aus leistungsstarker Technologie und einer verbesserten

Benutzererfahrung mit HMS-Apps. Als exklusive Karten-App von Huawei wurde auch

Petal Maps an das neue Smartphone angepasst. Die flexiblen und großzügigen

Möglichkeiten des faltbaren Bildschirms bieten Anwendern ein klareres und

intensiveres Navigationserlebnis und machen das Reisen so nahtlos wie nie zuvor.