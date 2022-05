Vertex 670W-Module erzielen hervorragende Ergebnisse im PVEL-Zuverlässigkeitstest, Trina Solar gewinnt zum achten Mal in Folge den "Top Performer"

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar wurde von PV Evolution Labs

(PVEL), einem weltweit anerkannten unabhängigen Labor für Zuverlässigkeitstests,

nach monatelangen strengen Tests erneut als "Top Performer" 2022 unter den

globalen PV-Modulherstellern eingestuft. Dies ist die achte Auszeichnung in

Folge, womit Trina Solar das Solarunternehmen mit den meisten Auszeichnungen

ist. Sie unterstreicht das Engagement von Trina Solar für eine hervorragende

Qualitätskonstanz, hohe Zuverlässigkeit und herausragende Sicherheit seiner

Module. Die von PVEL veröffentlichten Testergebnisse zeigen, dass die

210-mm-Vertex-Module mit ultrahoher Leistung, insbesondere 670 W, die beste

Leistung in den Testsequenzen des Produktqualifizierungsprogramms (PQP) erzielt

haben.



PVEL prüft jedes Jahr PV-Module anhand von Zuverlässigkeits- und

Qualitätsparametern, die deutlich strenger sind als die IEC-Norm. Außerdem

veröffentlicht sie jährlich die PV Module Reliability Scorecards, die der

Solarbranche unabhängige, konsistente Daten zur Zuverlässigkeit und Leistung

liefern.





Die PQP umfasst Prüfsequenzen für Temperaturwechsel, feuchte Hitze, Haltbarkeitder Rückseitenfolie und mechanische Beanspruchung. Die Dauer desFeuchte-Wärme-Tests und die thermischen Zyklen sind doppelt so hoch wie dieAnforderungen der IEC-Norm oder sogar noch höher. Die neue mechanischeBelastungssequenz (MSS) kombiniert Tests für statische mechanische Belastung,1.000 Zyklen dynamischer mechanischer Belastung, 50 thermische Zyklen und 10Zyklen Einfrieren bei Feuchtigkeit. Module, die die PVEL-PQP-Tests bestehen,erfüllen selbstverständlich die Anforderungen an die Zuverlässigkeit in einerVielzahl von extrem anspruchsvollen Umgebungen.Nach den diesjährigen Ergebnissen der Zuverlässigkeits- und Leistungstests vonPVEL haben die Vertex-Module von Trina Solar, vom Vertex S 410W für Wohngebäudebis zu den 600W+ Ultra-Hochleistungsmodulen für große Freiflächenanlagen, inallen strengen PQP-Tests eine hervorragende Zuverlässigkeit gezeigt.Insbesondere die Ultra-Hochleistungsmodule Vertex 670W haben in denPQP-Sequenzen für feuchte Wärme, thermische Zyklen, potenzialinduzierteDegradation, LeTID-Empfindlichkeit und MSS Spitzenleistungen erzielt. Dasbedeutet, dass die Module in rauen Klimaregionen mit hohen Temperaturen, hoherLuftfeuchtigkeit und großen Temperaturschwankungen eine hervorragendeZuverlässigkeit und Leistung aufweisen.Die MSS-Testergebnisse zeigen, dass in den getesteten BOMs der bifacialen670-W-Module von Trina Solar fast keine Mikrorisse aufgetreten sind und dieLeistungsabnahme weniger als 2 % betrug. Zusammenfassend lässt sich sagen, dassdie Ultra-Hochleistungsmodule von Trina Solar im Großformat die von PVELdefinierten Top-Performer-Kriterien erfüllen, höchste Leistung bieten undmechanische Zuverlässigkeit gewährleisten."Im Namen des gesamten PVEL-Teams gratuliere ich Trina Solar zu denausgezeichneten Testergebnissen ihrer 210-mm-Module und zur Ernennung zum PVELScorecard Top Performer in rekordverdächtigen acht aufeinanderfolgenden Jahren",so Tristan Erion-Lorico, VP of Sales and Marketing bei PVEL. "Besondershervorzuheben sind die bifacialen Module Vertex 600W+ von Trina Solar, die inallen fünf Zuverlässigkeitstests den Top-Performer-Status erreichten. Dies istnur das jüngste Beispiel für die Fähigkeit von Trina Solar, über viele Jahrehinweg zuverlässige Module herzustellen."Helena Li, Präsidentin des Zell- und Modulgeschäfts von Trina Solar,kommentierte: "PVEL ist das weltweit führende Prüflabor für die Zuverlässigkeitvon PV-Modulen, das unabhängige Leistungsdaten liefert. Wir sind stolz darauf,zum achten Mal in Folge als PVEL Top Performer in der PV Module ReliabilityScorecard ausgezeichnet worden zu sein. Die beständigen und vorbildlichenLeistungen von Trina bei den strengen, unabhängigen PVEL-Tests werden vom Marktals klarer Beweis für unser langjähriges Engagement für Produktqualitätanerkannt. Wir glauben, dass dieses Testergebnis von PVEL von großem Wert fürSolarprojektentwickler, Finanziers, Anlagenbesitzer und -betreiber auf derganzen Welt ist."Pressekontakt:Jing Chen,+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com; jing.chen03@trinasolar.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105734/5226137OTS: Trina Solar