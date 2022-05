Die UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) konnte im ersten Quartal 2022 die sehr gute Entwicklung des Jahres 2021 fortsetzen: Ein Prämienwachstum von 4,3 Prozent, ein Konzernergebnis von 106,4 Millionen Euro und ein Kapitalanlageergebnis von 169,6 Millionen Euro zeigen eine anhaltend positive Dynamik des Geschäftsverlaufs im ersten Quartal 2022.



Da das Versicherungsgeschäft in der Pandemie hohe Resilienz bewiesen hat, schätzt die Gruppe die weitere Entwicklung im versicherungstechnischen Kerngeschäft unverändert solide ein und erwartet weiterhin ein beständiges Wachstum beim Prämienvolumen für 2022. "Das, was in unserer eigenen Verantwortung liegt, verläuft derzeit nach Plan. Das, was außerhalb unserer direkten Gestaltungsmöglichkeiten liegt, wie etwa die weitreichenden Konsequenzen des verheerenden Angriffskriegs der Russischen Föderation gegen die Ukraine, versuchen wir bestmöglich zu managen", so Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group. Unter dem Eindruck der Kriegshandlungen hat die UNIQA Group bereits im Februar beschlossen, sämtliche Investitionen im russischen Versicherungsmarkt zu stoppen. Derzeit prüft die Gruppe alle Optionen für die Zukunft am russischen Versicherungsmarkt, inklusive die eines vollständigen Ausstiegs.



Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sowie den daraufhin eingeführten Sanktionen gegen Russland, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Verwerfungen auf den Kapitalmärkten. In den von UNIQA für das erste Quartal 2022 veröffentlichen Zahlen sind die negativen Marktentwicklungen im Eigenkapital reflektiert, ergebniswirksame Wertminderungen auf Kapitalanlagen ukrainischer oder russischer Emittenten jedoch nicht. Für den zum 30. Juni 2022 aufzustellenden Halbjahresfinanzbericht wird UNIQA die dann vorliegende Situation erneut bewerten. Der Ausblick für das Gesamtjahr ist aufgrund der Konsequenzen dieses Kriegs vor allem im Bereich der Kapitalanlagen, der pandemischen Situation, der Inflationsentwicklung und der damit verbundenen Reaktion der Zentralbanken mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.