Usha Resources schließt dritte Tranche seiner überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit einem Aufschlag auf den Marktpreis ab und beendet die Aktientauschvereinbarung

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, British Columbia / 18. Mai 2022 – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0) freut sich, unter Bezugnahme auf seine vorhergehenden Pressemeldungen (siehe die Pressemeldungen vom 4. April 2022 und 16. Mai 2022) und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die „Börse“) bekannt zu geben, dass das Unternehmen die dritte Tranche seiner überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat, bei der zusätzlich 1.435.000 Wertpapiereinheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,30 $ pro Einheit begeben und daraus ein Bruttoerlös in Höhe von 430.500 $ erzielt wurde. Insgesamt hat USHA über alle drei Tranchen einen Gesamtbruttoerlös in Höhe von 1.541.000 $ generiert.

Jede ausgegebene Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) am Kapital des Unternehmens und einem halben übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder ganze Warrant zwei Jahre lang ab Abschlussdatum (das „Ablaufdatum“) zum Preis von 0,45 $ pro Aktie ausübbar ist.

Das Unternehmen hat gemäß der anwendbaren Wertpapiergesetze Vermittlungsgebühren von insgesamt 34.440 $ in bar und 114.800 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) an Canaccord Genuity Corp. gezahlt. Die Vermittler-Warrants sind zu den gleichen Konditionen ausübbar wie die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Warrants.

Alle in der dritten Tranche der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der Haltefrist der Börse sowie einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss der Privatplatzierung bis zum 18. September 2022.

Darüber hinaus möchte das Unternehmen die Offenlegung in der Pressemitteilung vom 16. Mai 2022 korrigieren und bestätigt, dass es sich bei den Warrants, die im Rahmen der zweiten Tranche der Privatplatzierung ausgegeben wurden, um halbe Warrants handelt.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es im Anschluss an die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 12. August 2021 und 21. Dezember 2021 beschlossen hat, die Transaktion zur Übernahme der Firma 1236598 B.C. Ltd. („1236“) nicht fortzusetzen. Die Aktientauschvereinbarung vom 11. August 2021 zwischen dem Unternehmen, der Firma 1236 und den Aktionären von 1236 wurde aufgekündigt. Die Kündigung wurde im besten Interesse der Aktionäre vollzogen, weil es aus Sicht des Unternehmens besser ist, sich auf das bestehende Projektportfolio einschließlich des Lithiumsole-Projekts Jackpot Lake sowie die Ausgliederung von Formation Metals zu konzentrieren.