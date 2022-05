Nachdem die volatile Seitwärtsphase der letzten Jahre zwischen 167,50 und in der Spitze 179,62 Euro beim Euro Bund-Future im Frühjahr dieses Jahres zur Unterseite aufgelöst wurde, kam es zu einem Verkaufssignal, dieses drückte die Notierungen bis Anfang Mai auf ein Tief von gerade einmal 150,49 Euro. An dieser Stelle startete anschließend die beschriebene und äußerst volatile Stabilisierungsphase, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Trendwechsel hervorbringen könnte. Noch aber sind eindeutige Signale nicht gesetzt worden, dafür aber die Handelsmarken sehr klar definiert.

Gegenbewegung könnte starten

Der Blick auf den Kursverlauf des Futures im Tagesstart offenbart zwar deutliche Bremsspuren, bis zu einem eindeutigen Kaufsignal und damit einer einhergehenden Gegenbewegung müssen sich Bullen aber erst noch durchsetzen. Zumindest im gestrigen Handelsverlauf gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer in Form einer bullischen Hammerkerze, ein Rücklauf an die einstige Unterstützung und jetzt Widerstand um 156,22 Euro wird dagegen erst oberhalb von 155,10 Euro wahrscheinlich. Ein weiteres Ziel könnte der Bereich um den EMA 50 bei derzeit 156,86 Euro werden. Noch aber herrscht übergeordnet ein Abwärtstrend, daher sind die Risiken gegen den Trend zu handeln vergleichsweise groß. Ein Rutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 150,49 Euro würde dagegen Abwärtstendenzen in Richtung 148,51 Euro eröffnen.