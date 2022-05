Calgary, Alberta – 19. Mai 2022 – Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Abtretungsvereinbarung (die „Vereinbarung“) für den Verkauf des Projekts Rogers Creek an Cascade Copper Corp. („Cascade Copper“) unterzeichnet hat. Die Transaktion sieht den Verkauf des unternehmenseigenen Projekts Rogers Creek im Austausch gegen 5.000.000 Stammaktien von Cascade Copper vor. Cascade Copper ist ein privates, in Alberta eingetragenes Unternehmen, das im Laufe des Jahres einen Börsengang zur Notierung seiner Stammaktien an einer kanadischen Börse beabsichtigt. Das Board of Directors des Unternehmens hat den 31. Mai 2022 als Stichtag für die Ausschüttung von 5.000.000 Stammaktien von Cascade Copper an die Aktionäre des Unternehmens festgelegt. Die Ausschüttung der Stammaktien von Cascade Copper war ursprünglich als Ausgliederungstransaktion über einen Arrangement-Plan strukturiert, wie am 29. September 2021 bekannt gegeben wurde. Das Management hat jedoch entschieden, dass der Verkauf von Rogers Creek im Rahmen der Vereinbarung ein kostengünstigerer Ansatz für die Ausschüttung der Stammaktien von Cascade Copper an die Aktionäre sei.

Jeder zum Geschäftsschluss am 31. Mai 2022 eingetragene Aktionär erhält am Ausschüttungstag eine Stammaktie von Cascade Copper für jede 6,5384044 Stammaktien des Unternehmens in seinem Besitz. Die Aktiendividende wird voraussichtlich etwa zum Zeitpunkt des Abschlusses des Börsengangs durch Cascade Copper an die Aktionäre des Unternehmens ausgeschüttet. Es besteht kein Handelsbedarf für die Aktionäre, um die Stammaktien von Cascade Copper im Rahmen der Dividendenausschüttung zu erhalten.

„Der Abschluss dieser Transaktion bedeutet, dass wir den Wert des Projekts Rogers Creek für unsere Aktionäre erschließen und stellen damit sicher, dass es durch Cascade Copper den Fokus erhält, den das Projekt verdient“, erklärt CEO Brodie Sutherland. „Wir sind begeistert vom Potenzial von Cascade Copper und dem neuen Management des Unternehmens. Damit kann sich Tocvan auf seine Kernprojekte in Sonora (Mexiko) konzentrieren, wo wir in den letzten zwei Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnten.“