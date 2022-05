Indusface erweitert seine Web Application & API Protection (WAAP)-Plattform AppTrana um den branchenweit ersten risikobasierten Schutz für APIs

APIs sind die Lebensader der digitalen Wirtschaft, und viele Unternehmen setzen auf den API-first-Ansatz. Die Zunahme von APIs eröffnet jedoch auch neue Risikovektoren, derer sie sich nicht bewusst sind. Laut Gartner haben mehr als 90 % der Anwendungen eine größere Angriffsfläche durch die API als durch die Benutzeroberfläche, und bis 2022 wird sich der API-Missbrauch von einem seltenen zu einem der häufigsten Angriffsvektoren entwickeln, was zu Datenschutzverletzungen bei Webanwendungen von Unternehmen führt.

Indusface revolutioniert den Bereich der API-Sicherheit, indem es seine API Protection Fähigkeiten ausbaut. Das Unternehmen tut dies durch den bisher umfassendsten API-Schutz, indem es seinen risikobasierten Ansatz auf diesen ausweitet.

Ashish Tandon, Gründer und CEO von Indusface, sagte dazu: „Der risikobasierte Ansatz von AppTrana ist einzigartig und kommt bei unseren Kunden gut an. Was die Kunden wirklich interessiert, ist zu wissen, wie gut ihre Anwendung auf der Grundlage der Risikolage ihrer Anwendung geschützt ist. Darauf aufbauend erweitern wir jetzt unsere API-Schutzfunktionen, indem wir einen risikobasierten Ansatz für die API-Sicherheit anbieten, von dem wir glauben, dass er den Markt revolutionieren wird. Damit können Kunden, die in ihren öffentlichen APIs gefundenen Schwachstellen identifizieren und schnell korrelieren, wie diese durch API-spezifische Richtlinien und positive Sicherheitsrichtlinien, die in AppTrana angewendet werden, geschützt werden, was den umfassendsten Schutz für APIs bietet."

Wie bei jeder Sicherheitsmaßnahme können Sie nur das schützen, was Sie kennen, und der Schutz ist so stark wie das schwächste Glied. Die größten Herausforderungen bei APIs sind die Auffindbarkeit und die Fähigkeit, den Kontext von APIs zu verstehen, damit die Sicherheit entsprechend angepasst werden kann. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verbessert Indusface den API-Schutz in AppTrana. Mit Hilfe eines mehrstufigen Ansatzes können Kunden APIs entdecken, die Risikolage verstehen und einen umfassenden Schutz von APIs gewährleisten.