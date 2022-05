Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien auf Erholungskurs Berlin (ots) -



- Umsatzvolumen der Gesamtbranche 2021 und 2022 wieder gestiegen - Radio- und TV-Werbung jedoch noch unter Vorkrisenniveau - Wachstumstreiber ist die Werbung in Streamingangeboten

Für das laufende Jahr 2022 erwartet der VAUNET - Verband Privater Medien ein Umsatzwachstum der Audio- und audiovisuellen Medien von ca. 4,2 Prozent auf insgesamt 6,54 Milliarden Euro (2021: 6,28 Mrd. Euro). Davon entfällt auf den Fernsehbereich ein leichtes Umsatzplus von einem Prozent auf 4,38 Milliarden Euro, während die Umsätze im Radiobereich stabil bei rund 707 Millionen Euro bleiben werden. Trotz Erholung der Gesamtbranche liegen die Umsätze im Fernsehen damit noch leicht und im Radiobereich deutlich unter den Zahlen von 2019. Treiber der insgesamt positiven Entwicklung sind insbesondere die Werbeumsätze in Streamingangeboten, die in diesem Jahr erneut zweistellig wachsen sollen. Diese Zahlen veröffentlichte der VAUNET heute in seiner Frühjahrsprognose zur Entwicklung des Werbemarktes 2022, die anlässlich der Jahresversammlung "Plenum der Werbung" des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) publiziert wurde.