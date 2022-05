TUGA beruft Experten der Transportbranche in das Advisory Board

Fernando Pinto war zuvor CEO von TAP Portugal Airlines (2000 bis 2018). Er ist ehemaliger President und CEO der brasilianischen Fluggesellschaft Varig S.A. (1996 bis 2000) und arbeitet derzeit bei Free Flight Consulting, Lda, mit Sitz in Sintra, Portugal. Herr Pinto war außerdem President der AEA - Association of European Airlines (2005) und Vorsitzender der IATA - International Air Transport Association (2007 bis 2008). Während seiner Karriere erhielt er verschiedene Auszeichnungen und Ehrungen: Aeronautical Award, Santos Dumont Award, Recognition of the Superior Labour Court and Superior Military Court Award sowie den Orden Grand Officer of Portuguese Merit Order. Er hat einen Abschluss in Maschinenbau und ein Aufbaustudium in Betriebswirtschaft an der Federal University of Rio de Janeiro abgelegt und ist Experte auf mehreren Spezialgebieten der Luftfahrt. Herr Pinto ist seit über 50 Jahren Privatpilot, Segelflieger und Fluglehrer.

Das Advisory Board von TUGA Innovations wurde ins Leben gerufen, um das Management und die Board-Mitglieder des Unternehmens bei Branchen- und Markttrends, Initiativen und Chancen zu unterstützen. Die Pläne für das Advisory Board zielen darauf ab, Zugang zu einem breiten Netzwerk von Branchenkontakten und ‑Programmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, Ministerien und staatlichen Ämtern zu schaffen. Ziel ist, branchenführende Persönlichkeiten für die Interaktion zu gewinnen und TUGA Innovations dabei zu unterstützen, sich zu positionieren, um Konzepte voranzutreiben und an der Entwicklung strategischer Lösungen zur Bewältigung des zunehmenden Wandels in der städtischen Mobilitätspolitik auf der ganzen Welt teilzunehmen.