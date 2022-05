Einheitliche Plattform ist Basis für Skaleneffekte



Die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, MA10 GY) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzzuwachs von 11,3% verzeichnet, bei einer EBIT-Marge von rund 2%. Der strategisch bedeutsame Umsatzanteil der Standardprodukte lag bei 55% (Vj. 49%) und zeigte ein deutlich überproportionales Wachstum (+27%). Binect ist führend im Output-Management und ist bestrebt das durch eigene und durch Drittangebote abgedeckte Spektrum an digitalen (automatisierbaren) Prozessen in ausge-wählten (mittelständisch geprägten) Branchen auszuweiten. Die operative Entwicklung ermöglicht es, diese Entwicklung aus eigener Kraft voranzutreiben. Ein Blick auf die Peer-Unternehmen zeigt, dass mit Erreichen einer kritischen Größe der Kapitalmarkt bereit ist, Umsatzmultiples um 3,0 zu zahlen - während Binect wegen der geringen Größe (Microcap-Malus) und strukturellen Herausforderungen im Kernfeld "(Post)Output-Management" mit einem EV/Umsatz-Multiple von unter 0,5 gehandelt wird - trotz bereits profitablen Wachstums.



Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 4,20 und führt zu unserer Empfehlung "Kaufen".

