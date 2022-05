Alkaline Fuel erreicht ersten wichtigen Meilenstein in der Entwicklung einer Wasserstoff-Brennstoffzelle

VANCOUVER, British Columbia, 19. Mai 2022 -- Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR)(OTCQB:ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) („AFCP“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Produktion von alkalischen Brennstoffzellen für die Strom- und Wärmeerzeugung für Privathaushalte, Industrie und Gewerbe weltweit beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. Mai 2022 seinen ersten Meilenstein erreicht hat. Das Unternehmen hat erfolgreich einen funktionierenden Prüfversuch-Single-Stack hergestellt und das System bei Betriebstemperatur betrieben. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Kommerzialisierung eines 4 kW-Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungssystems („Mikro-KWK“).

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Teams in Belgien und der Tschechischen Republik trotz der großen Herausforderungen durch COVID-19 und in der Lieferkette in der Lage waren, den ersten wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unserer eigenen Wasserstoff-Brennstoffzelle zeitgerecht zu erreichen“, erklärt Frank Carnevale, Chief Executive Officer. „Zusammen mit zusätzlichen KWK-Entwicklungsmöglichkeiten konzentriert sich AFCP darauf, von der Marktverschiebung hin zu erschwinglichen, belastbaren und erneuerbaren Energielösungen für die breite Masse zu profitieren.“

Wie am 19. August 2021 bekannt gegeben, hat das Unternehmen mehrere wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Entwicklung und der Kommerzialisierung eines voll funktionsfähigen und integrierten 4,4 kW-Mikro-KWK-Systems identifiziert. Das System wird ein entscheidender Schritt bei der Schaffung der Produktionskapazitäten und des kommerziellen Angebots des Unternehmens sein.

Die Einheit funktionierte wie erwartet und die elektrische und thermische Leistung entsprachen den ursprünglichen Berechnungen des Unternehmens. Die neue Einheit lieferte eine konstante und kontinuierliche Leistung und konnte ein- und ausgeschaltet werden, wobei die in den Planungsspezifikationen erwarteten Werte und Leistungen gehalten werden konnten.

ÜBER ALKALINE FUEL CELL POWER CORP.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungssystemen („Mikro-KWK“), die auf der alkalischen Brennstoffzellentechnologie beruhen. Eine Brennstoffzelle ist ein sauberes System zur Umwandlung/Erzeugung elektrischer Energie, ähnlich wie kleine Kraftwerke, die Strom und eine entsprechende Menge an Wärme für verschiedene Zwecke liefern. Unsere Technologie, die auf der mit Wasserstoff betriebenen alkalischen Brennstoffzellentechnologie basiert, bietet eine Energiequelle, die keine CO2-Emissionen erzeugt und bei der als einziges Nebenprodukt reines Wasser anfällt, wodurch sie sich ideal für Privathaushalte und kleine bis mittlere Energiemärkte eignet. Wir glauben, dass Fuel Cell Power gut positioniert ist, um einen positiven Beitrag zur weltweiten Nachfrage nach sauberer Energie zu leisten, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt und die derzeitige Technologie nicht ausreicht, um den Marktbedarf zu decken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.fuelcellpower.com/ und wir ermutigen Investoren und andere interessierte Stakeholder, uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTubezu folgen. Unsere Stammaktien sind an der NEO Exchange („NEO“) unter dem Symbol „PWWR“, der OTC Venture Exchange („OTCQB“) under dem Symbol „ALKFF“ und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen.