HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach Quartalszahlen von 105 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussagen zum zweiten Quartal seien zurückhaltend, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie liefen auf weiterhin schwache Margen hinaus angesichts des Kostendrucks durch die Rohstoffpreise. Die Jahresziele des Batterieherstellers seien ambitioniert, aber doch erreichbar./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 16:17 / GMT

