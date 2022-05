Städtetag kritisiert geplantes Hartz-Sanktionsmoratorium

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat die geplante Aussetzung von Hartz-IV-Sanktionen bei Pflichtverletzungen von Arbeitssuchenden kritisiert. "Das geplante Sanktionsmoratorium in der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist falsch, verwirrt die Betroffenen und kommt zum falschen Zeitpunkt", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Koalitionsfraktionen gefährden mit diesem Hin und Her das Vertrauen und die Verlässlichkeit, die gerade in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitssuchenden und den Mitarbeitenden der Jobcenter wichtig sind."

Die Koalition will an diesem Donnerstag ein Gesetz beschließen, durch das die Sanktionen für Hartz-IV-Beziehende bei Pflichtverletzungen für ein Jahr bis Mitte 2023 ausgesetzt werden. So sollen Arbeitssuchende in der Zeit keine Kürzung ihrer Hartz-IV-Leistungen fürchten müssen, wenn sie etwa eine zumutbare Arbeit nicht annehmen.

"Alle Beteiligten brauchen einen nahtlosen Übergang in das neue Bürgergeld", sagte Dedy. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte am Vortag angekündigt, ein Gesetzentwurf für das geplante Bürgergeld im Sommer vorlegen zu wollen. Das Bürgergeld soll Hartz IV in seiner heutigen Form ablösen. Dedy kritisierte: "Wenn Sanktionen jetzt bis zum Sommer 2023 ausgesetzt und mit der Einführung des geplanten Bürgergelds wieder eingeführt werden, sorgt das für Ärger und Unsicherheit."/bw/DP/jha