HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ryanair von 20,00 auf 19,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das für seinen Optimismus bekannte Management des Billigfliegers habe sich zuletzt eher vorsichtig zu den Buchungen geäußert, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig gewinne das Unternehmen aber auf einigen europäischen Märkten in erheblichem Maße Marktanteile hinzu, was sich mittelfristig positiv auswirken dürfte./bek/la

