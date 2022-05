20 Jahre cosnova Beauty - das Erfolgsrezept eines Marktführers (FOTO)

Sulzbach (Taunus) (ots) - Kein Unternehmen verkauft in Deutschland und Europa

mehr Nagellacke, Lippenstifte und andere Make-up-Produkte als cosnova. Was 2002

mit der Vision einer qualitativ hochwertigen Make-up Marke zum bestmöglichen

Preis begann, geht jetzt in über 80 Ländern erfolgreicher als je zuvor in die

dritte Dekade. cosnova startete mit dem bisher höchsten Nettoumsatz von 467

Millionen Euro in sein Jubiläumsjahr. Zum 20. Geburtstag lautet die Botschaft:

'Make beauty fun'. Dabei zeigen sich das Unternehmen und seine Marke essence,

die ebenfalls 20 Jahre alt wird, jeweils mit ganz neuen wie vertrauten

Gesichtern, die ihre individuellen Geschichten erzählen.



Kaum jemand glaubte vor 20 Jahren, dass sich das damalige Start-up cosnova an

die Spitze der deutschen und europäischen Kosmetikindustrie setzen würde. Und

doch schaffte es das Familienunternehmen von der Idee "make everyone feel more

beautiful" zur meistverkauften dekorativen Kosmetikmarke* in Europa. Das

Geheimnis seines Erfolges ist so einfach wie überzeugend: Höchste Qualität und

Innovation zu niedrigen Preisen.