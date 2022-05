NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 126 auf 120 Franken gesenkt. Im Vergleich zum Sektor dürfte der Konzern zwar gut abschneiden, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Konsumgüterproduzenten. In absoluten Zahlen gebe es jedoch nicht mehr viel Aufwärtspotenzial. Es werde Nestle schwerfallen, die Investoren von einem nachhaltig stärkeren Wachstum zu überzeugen./bek/la

