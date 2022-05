München (ots) -



"Viele Kreditkarten können im Ausland zur Kostenfalle werden" , sagt Dr. TimKoniarski, Geschäftsführer Karten und Konto bei CHECK24 . "Häufig werden zumJahrespreis noch Gebühren für die Abhebung oder Bezahlung in einer Fremdwährungerhoben. Mit einem Vergleich finden Verbraucher*innen passende kostenloseKreditkarten."Für die Kaution verlangen Anbieter von Mietwagen und Hotels oftmals eine echteKreditkarte. Debitkarten werden nicht immer akzeptiert.Passenden Kreditkartentyp zum eigenen Nutzungsverhalten findenJe nach Kreditkartentyp unterscheidet sich die Art der Abrechnung. Die Umsätzeeiner Charge-Karte werden monatlich vollständig vom bestehenden Girokontoabgebucht. Bei Zahlungen mit der klassischen Kreditkarte (Credit) gewährt dieBank einen verzinsten Kredit. Das ermöglicht Teilrückzahlungen.Bezahlen Kund*innen die Kreditkartenrechnung jedoch nicht innerhalb desvereinbarten Zeitraums, fallen bei allen Banken hohe Zinsen an. Um das zuvermeiden, können sie auf einen Rechnungsausgleich per Überweisung verzichtenund eine Karte wählen, bei der ausstehende Beträge automatisch per Lastschrifteingezogen werden.Nutzung der Kreditkarte im Urlaub: Was zu beachten istVerbraucher*innen sollten immer in der jeweiligen Landeswährung bezahlen undnicht auf Euro wechseln, da dies häufig Gebühren verursacht. Außerdem könnenGeldautomatenbetreiber beim Geldabheben Gebühren verlangen. Viele Bankenverlangen zusätzlich eine Fremdwährungsgebühr, die beim Bezahlen und Abheben vonanderen Währungen als Euro anfällt.Bei Verbraucherfragen beraten CHECK24-Expert*innen für Karten und KontenVerbraucher*innen, die Fragen zu einer Kreditkarte haben, erhalten bei denCHECK24-Expert*innen für Karten und Konten von Montag bis Freitag einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.1)Quelle: Stiftung Warentest; Stand 1.2.2022, durchschnittlicher Jahrespreis fürdie Modellfälle "Auslandsreisende Single" und "Auslandsreisende Familie" aller33 getesteten Kreditkarten;https://www.test.de/Kreditkarten-im-Vergleich-5238561-0/ [abgerufen 11.5.2022]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/5226165OTS: CHECK24 GmbH