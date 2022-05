Sehen wir bald den Film The Big Short 2.0: Der Blick auf den Nasdaq zeigt, dass wir derzeit das Platzen der Blase viel zu hoch bewerteter Tech-Firmen in den USA sehen. Was also vor der Finanzkrise der Immobiliensektor war, ist nun der Tech-Sektor, nachdem vor allem die Nasdaq-Aktien seit der Flutung der Märkte durch die Notenbanken durch die Decke geschossen waren. Nun leben wir im monetären Klimawandel, also bricht für Tech-Aktien die Eiszeit an. Das Problem dabei ist, dass die Tech-Blase nur eine von zwei Blasen ist in den USA: die zweite Blase aber ist noch intakt, dürfte durch die hawkishe Wende der Fed jedoch auch bald platzen: es ist die Immobilienblase 2.0 in den USA. Umso mehr würde dann ein Film The Big Short 2.0 Sinn machen!

Hinweise aus Video:

1. Marathon Petroleum und Valero – wo das ganze Spritgeld am Ende landet

2. REPowerEU: 300 Milliarden Euro von der EU – weg von russischer Energie

