Anbaufläche für Winterweizen im Jahr 2022 auf Vorjahresniveau

WIESBADEN (ots) - * Fläche für im Herbst 2021 ausgesäten Winterweizen fast

unverändert zum Vorjahr



* Fläche für im Frühjahr 2022 ausgesäten Sommerweizen dagegen um knapp drei

Viertel gestiegen



Die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland bauen für das Erntejahr 2022 auf

2,89 Millionen Hektar Winterweizen an. Diese Fläche entspricht etwa dem

Vorjahresniveau (+0,6 % gegenüber 2021). Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach ersten Schätzungen weiter mitteilt, bestellten die

Landwirtschaftsbetriebe für Wintergerste eine Anbaufläche von 1,22 Millionen

Hektar (-1,4 %), für Roggen und Wintermenggetreide (Getreidemischungen) 596 800

Hektar (-5,3 %) und für die Weizen-Roggen-Kreuzung Triticale 327 500 Hektar

(-0,2 %). Da es sich bei diesen Sorten um Wintergetreide handelt, das bereits im

Herbst 2021 ausgesät wurde, wirkten sich die Folgen des Kriegs in der Ukraine

noch nicht auf die Anbauplanung aus. Die Flächen für im Frühjahr 2022 ausgesätes

Sommergetreide sind teils stark gestiegen.