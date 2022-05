BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge hat der Ukraine andauernde Unterstützung Deutschlands zugesichert. "Wir werden niemals aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Unsere Unterstützung gilt, solange sie notwendig ist", sagte Dröge am Donnerstag in einer Generaldebatte im Bundestag. Dazu zähle die Lieferung schwerer Waffen. Zudem stehe ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland an, das weitere russische Banken vom internationalen Finanzsystem abkoppeln solle. Dröge sagte weiter: "Wir müssen die Ukraine unterstützen auf ihrem Weg in die Europäische Union."/bw/bk/mfi/sk/DP/eas