Bonn/Düsseldorf (ots) - Viele Highlights auf der diesjährigen Flotte / über 100

Vorträge und Workshops, Know-how und die wichtigsten Ansprechpartner zu

Fuhrparkthemen geballt auf rund 15.000 Quadratmetern / Netzwerkabend mit

Livemusik / Flotte besuchen und Waldaufforstung unterstützen /



Am 1. und 2. Juni startet wieder Deutschlands größte Fuhrparkmesse in Düsseldorf

in die nächste Runde. Die sechste Ausgabe von "Flotte! Der Branchentreff"

erwartet die Besucherinnen und Besucher wieder mit einigen Highlights. "Wir

freuen uns, dass die Fuhrparkbranche nach langer Zeit wieder zusammenkommen

kann, um sich auszutauschen, zu Netzwerken und spannenden Input mitzunehmen. Auf

eine umfassende Wissensvermittlung sowie viele Austauschmöglichkeiten haben wir

bei der Planung großen Wert gelegt", unterstreicht Ralph Wuttke,

Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter des Branchentreffs.





Der Schwerpunkt der diesjährigen Flotte liegt besonders auf dem ThemaElektromobilität. Innovationen von einer Vielzahl an Start-ups werdenpräsentiert, aber auch Rechtsfragen und Aspekte wie die THG-Quote werdenangesprochen und sollen Impulse für das eigene Fuhrparkmanagement geben. "Wieimmer kommt auch der Austausch untereinander nicht zu kurz. Ein besonderesHighlight ist deswegen unser Netzwerkabend am 1. Juni, auf dem wir gleichzeitigdas zwanzigjährige Jubiläum von "Flottenmanagement" feiern", betont Wuttke. DerNetzwerkabend verspricht ein umfangreiches Büffet und großartige Livemusik. Mitdabei sind "Ladies Live", die von Natascha Wright unterstützt werden. Wright istvielen bekannt als Lead-Sängerin von La Bouche mit Hits wie "Sweet Dreams" und"Be my Lover".Für kulinarische Leckereien ist aber nicht nur am Netzwerkabend gesorgt, denndas Rund-um-Sorglos-Paket der Flotte beinhaltet ein Full-Service-Catering:Business-Frühstück ab acht Uhr, Mittags-Büffet mit vier Inseln, achtAusgabestationen und einer separaten Suppenbar, Nachmittags-Snacks, Getränke undNaschereien. "Damit auch Vegetarier und Veganer nicht zu kurz kommen, gibt eseine spezielle, eigene Büffet-Insel", ergänzt Wuttke. Um auch die Mobilität vonund zur Flotte zu gewährleisten, gibt es nach Vorbuchung einen Shuttle-Servicezwischen der Messe und ausgewählten Hotels sowie zwischen der Messe und demFlughafen. Für alle, die mit dem Pkw anreisen gibt es in diesem Jahr zum erstenMal einen Bus-Shuttle im Nonstop-Pendelverkehr zwischen der Messehalle und denMultifunktionsparkflächen sowie Parkplatz P2."Ein großes Highlight sind neben den informationsgeladenen Vorträgen sicherlichdie Workshops und Round-Table-Gespräche, die in einem kleineren Rahmenintensiven Austausch versprechen - wir sehen uns als Leitmesse in Sachen