BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 126 auf 120 Franken gesenkt. Im Vergleich zum Sektor dürfte der Konzern zwar gut abschneiden, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Konsumgüterproduzenten. In absoluten Zahlen gebe es jedoch nicht mehr viel Aufwärtspotenzial. Es werde Nestle schwerfallen, die Investoren von einem nachhaltig stärkeren Wachstum zu überzeugen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.