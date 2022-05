Köngen (ots) - Den Wandel zu gestalten, ist eine originäre Führungsaufgabe.

Entsprechend arbeiten Unternehmen seit Jahren daran, ihre Führungskultur zu

verbessern. Laut der Studie "Unternehmen im Wandel" hat der Mentalitätswandel

bisher aber nicht flächendeckend stattgefunden. So überwiegt beispielsweise in

fast jedem zweiten Unternehmen noch immer das traditionelle Bild einer

Führungskraft. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 350

Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt.



Den Erfolg in unsicheren Zeiten sicherzustellen, ist aktuell eines der größten

Probleme deutscher Unternehmen. "Unternehmen unterliegen immer mehr Einflüssen,

die es zu beherrschen gilt. Sie erfordern schnelle Entscheidungen und rasches

Handeln. Die Führungskraft kann dies allein nicht vollständig überblicken.

Daraus lässt sich die Anforderung an alle Mitarbeitenden ableiten, möglichst

eigenverantwortlich zu handeln und nicht auf Entscheidungen durch eine zentrale

Instanz zu warten", sagt Remco Peters, Partner bei der Staufen AG.





"Ein guter Stratege und 'einsamer Entscheider' zu sein, reicht heute nicht mehraus", so Peters weiter. "Die gestiegenen Anforderungen an die Wandlungsfähigkeitund Entwicklung von Unternehmen führen dazu, dass die Ansprüche an die Führungebenfalls steigen. Dafür müssen sich Führungskräfte weiterentwickeln, Neueslernen und sicher auch einiges wieder verlernen."Führungskräfteentwicklung ist oft noch NeulandDoch die Staufen-Studie zeigt, dass vielfach nicht nur ein traditionellesVorgesetzten-Bild überwiegt, sondern auch in mehr als der Hälfte der befragtenUnternehmen immer noch veraltete Führungsmethoden genutzt werden. So gaben 58Prozent der befragten Entscheider*innen zu, dass es ihrem Unternehmenschwerfällt, Führungsformen zu etablieren, die den Wandel unterstützen."Die Förderung wirksamer Führung wird in vielen Unternehmen stiefmütterlichbehandelt", sagt Staufen-Experte Peters. "Wirksame Führung in einer dynamischenund komplexen Umwelt erfordert von Führungskräften erstens ein erweitertesRollenbewusstsein und zweitens Rollenflexibilität. Das passt nicht zu einerhierarchischen Organisation, in der Führungskräfte die komplette Kontrolle überalle Entscheidungen haben. In vielen Unternehmen gibt es jedoch bis heute einesolche hierarchische Organisation."Jedes dritte Unternehmen leidet unter FührungskräftemangelNur in einem Drittel der Unternehmen gibt es laut der Staufen-Untersuchungbislang ein Programm zur systematischen Führungskräfteentwicklung. Coachings undSupervisionen, die Manager*innen helfen, sich selbst und andere wirksam zu