FSP - führend in Stromversorgungen für die Anwendungsbereiche

Taipei (ots/PRNewswire) - Edge Computing / Medizin / Smart Energy / Gaming /

PD-Ladegeräte



FSP Group, der international führende Hersteller von leistungsstarken ODM- und

modifizierten STD-Netzteilen, präsentiert heute eine neue Generation von

Produkten mit innovativer Technologie.



Auf der diesjährigen COMPUTEX stellt die FSP-Group ihre innovativen technischen

Lösungen für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Edge Computing,

Medizintechnik, Smart-Energy, Gaming-PCs und PD-Ladegeräte vor. Besuchen Sie uns

vom 24. bis 27. Mai 2022 im Meeting Room 403, 4F im Taipei Nangang Exhibition

Center.





FSP erweitert in diesem Jahr die Grenzen der EDGE-Computertechnologie mit einerbrandneuen Produktreihe von Netzteilen. Speziell entwickelt, um die Leistunggroßer Informationszentren und ähnlicher Einrichtungen zu maximieren. Dieseneuartigen Netzteile zeichnen sich durch geringe Größe, intelligente Funktionen,effiziente Stromversorgung und Blitzschutzfunktionen in einemhochleistungsfähigen Design aus. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderteLösungen an, um die sich ständig ändernden Anforderungen der Branche zuerfüllen.Mehr unter: https://bit.ly/37Bzr0TDas Unternehmen plant, seine Expertise im medizinischen Bereich in diesem Jahrzu erweitern. FSP und Protek (Marken unter FSP) hat mehr als 2 JahrzehnteErfahrung in der Herstellung von Stromversorgungen für den medizinischen Bereichund bietet neue Lösungen für den Einsatz in zahlreichen Endgeräten wieBeatmungs- und Rehabilitationsgeräten, Operationstischen, Ultraschallgeräten,biochemischen Analysegeräten, ophthalmologischen Geräten, zahnmedizinischenArbeitsplätzen usw. Sie gehören zu den Produktgruppen Adapter, Open-Frame,PC-Netzteile und Netzteile mit USV-Funktion in einem Leistungsbereich von 18Wbis 1100W. Sie können den Bedürfnissen des Kunden entsprechend in kleinen odergrößeren Stückzahlen kundenspezifisch angepasst werden.Mehr unter: https://bit.ly/3l3yCRIDie FSP Group hat dieses Jahr angekündigt, aktiv die Entwicklung hybriderEnergiespeichersysteme und Wechselrichter, sowie von Batteriespeichersystemenvoranzutreiben, um eine bessere Lösung für eine nachhaltige Energieversorgung zufinden. Der Schwerpunkt liegt auf den Anwendungsbereichen Haushalt, gewerblicheBüros, Gebäude und Fabriken. Der Produktplan von FSP umfasst intelligenteEnergielösungen, Energiespeichersysteme, PV-Wechselrichter, Batteriemodule, USVund Batterieladegeräte für Elektrofahrzeuge. Das intelligenteEnergiespeichersystem von FSP zeichnet sich durch reduzierte Leitungsverlusteaufgrund modularen Designs aus, und die multiparallelen Serien-Kombinationen