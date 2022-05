Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotsmieten für Wohnungen mit 40

bis 120 Quadratmetern in 8 ausgewählten deutschen Großstädten und deren Umland

zeigt:



- Bis zu 41 Prozent Wohnungsmiete sparen bei einer Stunde Pendelzeit

- Umkreis von 60 Minuten: Größtes Sparpotenzial rund um Frankfurt, München und

Köln

- Im 30 Minuten entfernten Umland stiegen die Mieten häufig stärker als in der

Stadt - die Ersparnis ist somit deutlich geringer





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die hohen Mieten in der Großstadt und die Möglichkeit von Home-Office machen dasUmland für Wohnungssuchende immer attraktiver. Dort zahlen Mieter bis zu 41Prozent weniger für eine Wohnung als innerhalb der Stadtgrenzen. Das zeigt eineaktuelle Analyse von immowelt, für die die Angebotsmieten von Wohnungen in 8ausgewählten Großstädten und deren Umland untersucht wurden. Am größten ist dieprozentuale Ersparnis für Mieter demnach im Umland von Frankfurt. Während diemittlere Wohnungsmiete in der Main-Metropole 13,60 Euro pro Quadratmeterbeträgt, zahlen Mieter 60 Minuten außerhalb der Stadt im Mittel nur 8,00 Euro -das sind 41 Prozent weniger.Großes Sparpotenzial im Umland von München und KölnNach Frankfurt sparen Mieter in München bei einem Umzug ins Umland prozentual ammeisten. Wer eine Pendelstrecke von einer Stunde in Kauf nimmt, zahlt im Mittel11,00 Euro pro Quadratmeter für die Miete. Das sind 39 Prozent weniger als inder Isar-Metropole, wo der Quadratmeterpreis für eine Mietwohnung im Median bei18,00 Euro liegt. 60 Minuten außerhalb Münchens befindet man sich allerdings imSüden bereits an der Grenze zu Österreich und im Norden in der Nähe vonIngolstadt. Der Blick ins Umland lohnt sich auch für Mieter rund um Köln: Statt11,60 Euro im Stadtgebiet, beträgt der Quadratmeterpreis für eine Mietwohnung inder 60-Minuten-Zone im Mittel nur 7,30 Euro (-37 Prozent).Wer eine Wohnung im Umland anmieten will, sollte allerdings beachten, dass Immobilien in den ländlichen Gemeinden häufig älter sind als in der Stadt. Somitmüssen Mieter mit Nachteilen wie einer geringeren Energieeffizienz rechnen.Hinzu kommt, dass gerade in kleineren Ortschaften Häuser gerne unmittelbar ander Durchfahrtstraße liegen. Dennoch finden Wohnungssuchende auch im Umlandzahlreiche Objekte, die entweder neu gebaut oder kernsaniert sind und trotzdemdeutlich weniger Miete kosten als Wohnungen innerhalb der Stadtgrenze.Geringe Ersparnisse im nahen UmlandWer hingegen näher an der Großstadt eine Wohnung mieten möchte, muss mitsinkender Entfernung immer tiefer ins Portemonnaie greifen. Rund um Hamburg etwaliegt der Quadratmeterpreis einer Mietwohnung in der 60-Minuten-Zone bei 8,00