STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future startete in die neue Handelswoche mit einem Aufschlag von 12 Basispunkten bei 153,88 Prozentpunkten. Im bisherigen Wochenverlauf verliert der Euro-Bund-Future unter den marktüblichen Schwankungen kontinuierlich an Wert. Am Mittwochnachmittag fällt er sogar unter die 152er Marke. Bei einem Stand von 151,96 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite von 1,08%. In der Vorwoche lag die Rendite bei 1,05%. Dagegen gibt die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 1,20% auf 1,16% nach. Die Zinsstrukturkurve flacht sich somit weiter ab.

Anlegertrends

Würth legt Anleihe über 600 Millionen Euro auf

Der in Künzelsau ansässige Montage- und Befestigungstechnikkonzern Würth emittiert eine Anleihe (WKN A3K5DY) mit Fälligkeit zum 23.08.2030. Der Nominalzinssatz liegt bei 2,125%. Die erste anteilige Zinszahlung findet bereits am 23.08.2022 statt. Die weiteren Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Würth ein A Rating. Die Anleihe ist durch Würth vorzeitig kündbar.