dynaCERT profitiert von Erfahrung von Simply Green in Öl- und Gasindustrie

James Pearce ist seit über 20 Jahren in der Öl- und Gas- sowie in der Bauindustrie tätig und spricht über die positiven Auswirkungen, die ihre Kunden bereits sehen. Er sagte: „Unsere Kunden möchten etwas für die Umwelt tun, doch sie möchten auch Kraftstoffkosten auf einem Markt einsparen, der ständig Fluktuationen unterworfen ist.“

SGD vertreibt die neue Produktlinie des Unternehmens mit Wasserstofftechnologie, die zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen und beträchtliche Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch in der Öl- und Gas- sowie in der Bau- und Transportindustrie ermöglichen soll. Die Wasserstoffaggregate, die als Nachrüstprodukt in bestehende Anlagen oder Maschinen eingebaut werden, liefern Wasserstoff auf Abruf. Durch die Verwendung von destilliertem Wasser sind die Aggregate unmittelbar nach der Installation betriebsbereit.

Toronto (Ontario), 19. Mai 2022. dynaCERT Inc. (TSX: DYA, OTCQX: DYFSF, FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der strategische Händler von dynaCERT auf dem kanadischen Öl- und Gasmarkt, Simply Green Distributors Inc. („Simply Green“ oder „SGD“), ein erfolgreicher Vertriebshändler von grüner Technologie mit Sitz in Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta, die sofortige Verfügbarkeit von HydraGEN-Produkten von dynaCERT anbietet, die auf der patentierten und geschützten Technologie von dynaCERT basieren und eine globale Lösung zur Reduzierung der Umweltverschmutzung darstellen.

