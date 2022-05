iMaps Capital Markets erweitert Produktportfolio mit Zertifikat zu AI-Tradingstrategie an Devisenmärkten

Schaan (ots) - iMaps Capital Markets (iMaps), eine Marke der europäischen

Zertifikate-Emittentin iMaps ETI AG, hat in Zusammenarbeit mit der Aiternativ

Ltd. ein neues börsengehandeltes Investmentprodukt gestartet: den Aiternativ

Dynamic ETI ( ISIN: DE000A3GW617 (https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte

/anlageprodukte/index-zertifikate/a3gw61) ) . Dieses Exchange Traded Instrument

nutzt künstliche Intelligenz in Form eines Tradingalgoritmus zur Steuerung des

Basiswertes, um zuverlässige Renditen an den Devisenmärkten zu erzielen. Es wird

seit kurzem an der Börse Stuttgart gehandelt und ist in Deutschland,

Liechtenstein, Luxembourg, Spanien, Portugal und Österreich für den öffentlichen

Vertrieb zugelassen.



Die Anlagestrategie, die dieses innovative Zertifikat abbildet, beruht auf dem

Total-Return-Ansatz und zielt damit darauf ab, bei einem begrenzten Risiko stets

positive Renditen zu erreichen und die bereits erzielten Gewinne zu sichern.

Investitionen erfolgen ausschließlich in Differenzkontrakte (CFDs), also

derivative Produkte, am Devisenmarkt (FOREX). Die Strategie basiert auf einem

automatisierten Handelssystem, das kurzfristig Volatilitätsausbrüche

identifiziert, bewertet und gegebenenfalls handelt. Die Aiternativ Ltd. hat

dieses System entwickelt und ihm strenge Prinzipien zum Risikomanagement

zugrunde gelegt.