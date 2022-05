12.05.2022 -

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Die gesamtwirtschaftliche Lage wird dominiert vom Russland-Ukraine-Krieg und von den Angebotsengpässen, die durch Chinas Corona-Politik verschärft werden. Der für das Frühjahr eigentlich erwartete Post-Corona-Wiederaufschwung wird deutlich verzögert und ausgebremst. Mancherorts stagniert die Wirtschaft. Gleichzeitig bleibt die Inflationsdynamik hoch. Dieses Stagflationsumfeld erschwert es den Zentralbanken, die Geldpolitik zu normalisieren und den Kampf gegen die steigenden Preise entschlossen zu führen. Den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg aus der äußerst lockeren Geldpolitik haben die Zentralbanken verpasst. Zumindest die Bank of England und die US-Fed haben die Zinswende aber inzwischen eingeleitet. Die britische Notenbank hat den Leitzins auf ihrer letzten Sitzung Anfang Mai um 25 Basispunkte angehoben. Die Fed hat sogar einen größeren Schritt um 50 Basispunkte gemacht. Hingegen ist die Europäische Zentralbank (EZB) nach wie vor zögerlich und gerät dadurch immer mehr unter Handlungsdruck. Nach den jüngsten Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist nun aber ein erster Zinsschritt im Juli möglich.



Kurzfristig

Die beherrschenden Themen im Markt bleiben weiterhin der Krieg in der Ukraine, die Sorgen um eine Abschwächung der Weltwirtschaft und die steigende Inflation sowie die eben- falls steigenden Zinsen. Die Stimmung an den Märkten ist geprägt durch Vorsicht und Reduktion von Risikopositionen. Das spiegelt sich im Wechselkurs EUR/USD aktuell nicht wider. EUR/USD bewegt sich seit etwas mehr als zwei Wochen ohne starke Schwankungen seitwärts um die 1,05. Jedoch zeigt sich die Vorsicht der Marktteilnehmer umso mehr in der impliziten Volatilität, die für die Preisfindung in FX-Optionen wichtig ist. Diese stieg in den vergangenen Tagen auf über 10 Prozentpunkte auf Monatsbasis und suggeriert Bewegungen von 10 % p.a. Den starken Anstieg kann man durch eine steigende Nachfrage nach Absicherung und ein geringes Angebot, diese Absicherung zu verkaufen, er- klären. Besonders die Angst vor einer Rezession in Europa erhöht die Nachfrage, sich gegen Kurse von 1,03 und tiefer abzusichern.