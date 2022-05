Mandy Best wird neue Geschäftsführerin der mecom und bildet Doppelspitze mit Alexander Feldmann (FOTO)

Hamburg (ots) - Die dpa stellt die Geschäftsführung der mecom neu auf. Zum 1.

Juni übernimmt Mandy Best (46) zusammen mit dem amtierenden Geschäftsführer

Alexander Feldmann (53) die Geschäftsführung in einer Doppelspitze. Mandy Best

folgt auf Barbara Bliefert (64), die sich in den verdienten Ruhestand

verabschiedet. Die mecom Medien-Communikationsgesellschaft mbH hat sich auf die

sichere und zuverlässige Übermittlung von sensiblen Daten für professionelle

Anwendungen spezialisiert. Mehrheitsgesellschafterin des in Hamburg ansässigen

Unternehmens ist die dpa. Die anderen Gesellschaftsanteile werden zu gleichen

Teilen von vier weiteren Nachrichtenagenturen gehalten.



"Mit Mandy Best haben wir die ideale Besetzung für die mecom gefunden. Gemeinsam

mit Alexander Feldmann wird sie den erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen",

sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Gleichzeitig danke ich Barbara Bliefert, die nach

22 Jahren in der dpa-Gruppe, davon elf als Geschäftsführerin der mecom, in den

Ruhestand geht. Barbara Bliefert hat in dieser Zeit wesentliche Impulse für das

Unternehmen gesetzt und die mecom erfolgreich transformiert", so Peter Kropsch

weiter.