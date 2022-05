Für mehr Frauen in der Finanzbranche / "Women for Future"-Kongress in Marburg (FOTO)

Frankfurt (ots) - Mehr als 400 selbstständige Vermögensberaterinnen trafen sich

am 16. und 17. Mai 2022 im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) zum diesjährigen

"Women for Future"-Kongress. Neben spannenden Impulsen für die Beratung und

Möglichkeiten zum persönlichen Austausch zeigte das Event der Deutschen

Vermögensberatung deutlich, dass in der Branche entgegen aller Vorurteile immer

mehr Finanzberaterinnen zu finden sind. Doch es liegt bei den Unternehmen, die

passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, Karriere unabhängig von Geschlecht oder

Herkunft zu ermöglichen und den Frauen eine Bühne zu geben.



Erfolgreiche Frauen als Vorbilder





Ob im Bereich Digitalisierung, Technik, Psychologie oder auch im aktuellenGleichstellungsbericht der Bundesregierung - zahlreiche Studien zeigen, wierelevant weibliche Vorbilder für Frauen gerade in männerdominiertenBerufsfeldern und Branchen sind. Mit Maßnahmen wie dem "Women forFuture"-Kongress setzt sich die Deutsche Vermögensberatung besonders dafür ein."Es ist uns wichtig, die erfolgreichen Frauen in unseren Reihen auch sichtbar zumachen", so Robert Peil, Mitglied des Vorstands bei der DVAG. "Gerade für jungeVermögensberaterinnen oder Berufseinsteigerinnen ist es unfassbar motivierend,nicht nur zu hören, dass wir Chancengleichheit im Unternehmen großschreiben,sondern die Resultate live auf einer Bühne zu sehen." In dem Familienunternehmenwerden Fairness und Transparenz großgeschrieben. Ob Verdienstmöglichkeiten,Aufstiegschancen oder Weiterbildungsoptionen: Alle haben die gleichen Chancen.Das trifft auf dem Arbeitsmarkt den richtigen Nerv: Auch wenn die Finanzbrancheeher eine Männerdomäne ist, ist unter den hauptberuflichen Finanzcoaches bei derDeutschen Vermögensberatung bereits jeder Dritte weiblich - mehr als in jedemanderen Finanzvertrieb."Women for Future" - endlich wieder live!Eigentlich hätte der "Women for Future"-Kongress bereits letztes Jahr wieder alsLiveevent vor Ort in Marburg stattfinden sollen. Aber aufgrund der pandemischenLage mussten die Vermögensberaterinnen umdenken. Die verschiedenen Events zurFrauenförderung wurden kurzerhand in digitale Veranstaltungen undOnlinekonferenzen umgewandelt. Doch persönlich ist und bleibt es am schönsten,daher war die Vorfreude vor dem langersehnten Event verständlicherweisebesonders groß. In weniger als sechs Stunden waren alle Kongressplätze restlosausgebucht.Ein Mix aus fachlichem Input und NetzwerkenAn den zwei Tagen wurden neben Best-Practice-Beispielen und wertvollen Tipps fürdie selbstständige Vertriebstätigkeit auch Strategien zur Motivation diskutiertund Coachings für die Arbeitsorganisation angeboten. Ob der erfolgreicheSocial-Media-Auftritt, der persönliche Führungsstil oder neue Impulse für dietägliche Beratung - spannende Erkenntnisse gab es nicht nur fürBerufsstarterinnen, sondern auch für ausgewiesene Finanzexpertinnen.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge undVermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen undVermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. AlsFinanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifendeAllfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständigeFinanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf http://www.dvag.de/ oder viaTwitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG)