Telonic bringt Lösung für synthetisches Monitoring von IP-Label nach Deutschland / Ekara von IP-Label ersetzt auslaufende Anwendungen wie bspw. Servicetrace von Salesforce

Köln (ots) - Unternehmen stehen vor einer besonderen Herausforderung, wenn

Softwareanbieter bewährte Produkte einstellen oder maßgeblich verändern. So wird

die seit letztem Jahr zu Salesforce gehörende Servicetrace

(https://www.servicetrace.com/de/servicetrace-customer-faq/) das synthetische

Monitoring von Anwendungen zugunsten einer Robotic Process Automation (RPA)

einstellen - das Supportende ist für Ende Januar 2024 angekündigt. "Zahlreiche

Unternehmen müssen nun ihre Prozesse umstellen und eine neue Lösung

implementieren. Für uns ist daher IP-Label ein enormer Gewinn. Ekara, eine

Lösung von IP-Label, kann nahtlos alle Aufgaben von Servicetrace für das

synthetische Monitoring übernehmen", erklärt Andreas Schlechter, Geschäftsführer

von Telonic (http://www.telonic.de/) . Das auf Netzwerke und deren Sicherheit

spezialisierte Systemhaus baut damit den Geschäftsbereich Analyse weiter aus und

bringt Ekara, die aus Anwendersicht marktführende Plattform für Application

Performance Monitoring, als erster Partner nach Deutschland. Ekara übernimmt das

synthetische Monitoring und arbeitet als stiller Mitarbeiter rund um die Uhr und

verwendet die Anwendungen mit den Augen der Mitarbeiter.



Flut an Support-Tickets in der IT reduzieren