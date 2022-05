Internationales Wiener Motorensymposium 2022

Wien (ots) - Neuer Schwung für Wasserstoff



Das Ziel ist ehrgeizig: Bis 2030 will die EU, so der Vorschlag "Fit for 55", die

CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 senken. Davon ist auch der

Straßengüterverkehr betroffen. Allein mit batterieelektrischen Fahrzeugen wird

dieses Ziel jedoch nicht erreichbar sein, waren sich Experten auf dem 43.

Internationalen Wiener Motorensymposium einig. Damit steigen auch in der EU die

Chancen für die Wasserstoff-Mobilität.



In vielen Bereichen der Industrie, etwa in Raffinerien oder chemischen

Betrieben, gilt grüner Wasserstoff von vornherein als unabdingbar für die

Energiewende, so Ryan Hassoun vom deutschen Beratungsunternehmen P3 Automotive

GmbH in seinem Vortrag. Grüner Wasserstoff wird via Elektrolyse mit Ökostrom und

Wasser erzeugt und soll im Zuge des Energiewandels den in der Industrie bisher

weltweit dominierenden "grauen" Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird,

ersetzen.