Keine Ware im Shop? Experte verrät 3 Tipps, wie Shopbetreiber trotzdem Umsatz machen können - und wie sie ihre Kunden dafür begeistern (FOTO)

Köln (ots) - Gutscheine, digitale Produkte oder sogar bezahlte Wartelisten - im

Kampf gegen gestörte Lieferketten müssen jetzt auch Onlinehändler kreativ

werden, um noch Umsatz zu machen. Denn wer keine Ware anbieten kann, ist bald

weg vom Fenster. Was also tun, wenn die Ware plötzlich fehlt, die Nachfrage aber

groß ist?



"Um einem Umsatzeinbruch vorzubeugen, müssen jetzt Zwischenlösungen her, die

Kunden sowie Shopbetreibern gleichermaßen nutzen. Möglichkeiten gibt es viele,

man muss sie nur umsetzen", erklärt E-Commerce-Experte Holger Lentz. Gerne

verrät er in diesem Gastbeitrag, wie Shopbetreiber trotz Lieferschwierigkeiten

hohe Umsätze erzielen können.