PlantaCorp's Eigenmarke ActiNovo liefert Gesundheit mit dem Versprechen von Qualität

Hamburg (ots)



- Schnelle, hochwertige Umsetzung der Produkte "Made in Germany"

- Flüssige liposomale Vitamine, Mineralien und Pflanzenstoffe im Online-Shop

erhältlich

- Die Nahrungsergänzungsmittel von PlantaCorp haben eine hohe Bioverfügbarkeit

und Wirksamkeit



ActiNovo ist die Tochtergesellschaft und Eigenmarke des erfolgreichen Startups

PlantaCorp, das mit einer zum Patent angemeldeten Technologie hochwertige

flüssige liposomale Nahrungsergänzungsmittel mit verschiedenen Wirkstoffen

herstellt. Die Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoff-Formulierungen "Made in

Germany" sind gefragt - nicht zuletzt, weil das Gesundheitsbewusstsein in

Deutschland und weltweit im Zuge der Pandemie gestiegen ist. Allein von 2019 bis

2021 verdoppelt sich der Umsatz von ActiNovo. PlantaCorp und ActiNovo gehen

davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird, weil die Bekanntheit von

liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln zunimmt, zum Beispiel durch ihre Websites

und YouTube-Kanäle.





Liposomales Vitamin C erfreut sich großer BeliebtheitDie meisten der ActiNovo-Flüssigformulierungen, die in 250-Milliliter-Flaschenangeboten werden, sind natürlich, vegan, ohne Geschmacksverstärker und Zucker.Sie werden exklusiv von der PlantaCorp GmbH in Hamburg produziert undumweltfreundlich in Glasflaschen abgefüllt. Besonders beliebt ist ihrliposomales Vitamin C. Es wirkt im menschlichen Körper als Antioxidans undunterstützt so die Immunabwehr, das Nervensystem, den Energiestoffwechsel,reduziert Müdigkeit und erhöht die Eisenaufnahme. "Besonders beliebt ist VitaminC in den kalten Monaten, der Allergiezeit und in der Corona-Zeit, wenn dasImmunsystem durch körperlichen oder seelischen Stress besonders beanspruchtwird", erklärt Diana Neto, Director of Business Development von ActiNovo."Unsere Kunden, zu denen auch Ärzte und Heilpraktiker gehören, setzen Vitamin Cund Zink erfolgreich zur Stärkung nach einer Corona-Infektion oder nach einerKrebsbehandlung ein."Ärzte verzeichnen bessere Wirkung durch LiposomenNeben Allgemeinmedizinern empfehlen zum Beispiel Orthopäden ihren Patientenliposomale Hyaluronsäure. Das wasserbindende Molekül unterstützt die Strukturendes Bindegewebes, der Gelenkflüssigkeit und der Haut und hat entzündungshemmendeEigenschaften. Besonders häufig kommt es in Knorpelgewebe, Bandscheiben undGelenken vor. Hyaluronsäure kann nicht nur mobiler machen, sondern soll aucheinen Anti-Aging-Effekt haben.Die Ärzte berichten den Mitarbeitern von ActiNovo, dass sie einen großenUnterschied in der Wirkung von liposomalen Produkten im Vergleich zuherkömmlichen Tabletten oder Pulvern feststellen. Das liegt an der höheren