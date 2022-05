NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die neue Chefin des Solartechnikkonzerns, Barbara Gregor, verfüge über internationale Expertise in allen Belangen dieses Amtes, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das betreffe die Segmente Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Risikomanagement, Personal und Informationstechnologie./bek/la

19.05.2022

Rating: Underperform

Kursziel: 35 Euro