FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer neuen Kaufempfehlung der Bank UBS haben sich die Papiere der Commerzbank am Donnerstag an die Spitze des MDax gesetzt. Während der Index der mittelgroßen Börsentitel am Mittag um 1,6 Prozent nachgab, legten Commerzbank um 1,5 Prozent auf 7,12 Euro zu.

