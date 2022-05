Den dringlichen Umbau des Energiesystems versiert begleiten / FGH zeigt auf der EM Power in München, mit welchen Mitteln sie gemeinsam mit Kunden und Partnern dem Klimawandel entgegentritt (FOTO)

München (ots) - Nach zwei Jahren des mehrheitlich digitalen Miteinanders konnte

die FGH sich wieder intensiv persönlich mit ihren Partnern und Kunden

austauschen: Auf der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und

vernetzte Energielösungen kam das neunköpfige Team mit 80 Besucherinnen und

Besuchern ins Gespräch. Vom 11. bis 13. Mai war die "EM Power" ein Teil der

Innovationsplattform "The smarter E Europe", die vier Fachmessen in München

vereint.



Die FGH hat die pandemiebedingte Messeauszeit genutzt und ihr Produktportfolio

rund um die Energiewende zielgenau weiterentwickelt. "Unsere Themen am

Messestand waren neben unseren zentralen Dienstleistungen im Kontext der

Netzintegration von Erzeugungsanlagen auch vielfältige Themen im Bereich F&E,

wie z.B. die Einbindung von Wasserstoff-Elektrolyseuren in die Netze, das

Zustands-Monitoring in den Verteilnetzen oder das bidirektionale Laden von

Elektrofahrzeugen. Man spürt in vielen Gesprächen die intensive Befassung der

Branche mit diesen zukunftsweisenden Themen, die nicht zuletzt aufgrund des

Ukraine-Krieges einen besonderen Schub und eine Dringlichkeit zum schnellen

Umbau unserer Energiesysteme erhalten haben. Unser Ziel ist es nun mehr denn je,

diesen Wandel mit unserer Expertise zu begleiten und dabei insbesondere die

Qualitätssicherung der eingesetzten Betriebsmittel und Betriebsstrategien und

damit die Versorgungsqualität insgesamt zu unterstützen", erklärt

Geschäftsführer Bernhard Schowe-von der Brelie.