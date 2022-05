Cardiol Therapeutics bestellt Teri Loxam und Chris Waddick in sein Board of Directors

Frau Teri Loxam verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Pharma-, Biowissenschafts- und Unterhaltungsbranche widmete sich verschiedenen Aufgaben in den Bereichen Strategie, Investor Relations, Finanzwesen und Kommunikation. Im November 2021 übernahm Frau Loxam bei der Firma Kira Pharmaceuticals („Kira“) den Posten des Chief Operating Officer und des Chief Financial Officer. In diesen Funktionen ist sie für die Finanzen, Betriebsführung und strategischen Maßnahmen der Firma zuständig. Vor ihrem Einstieg bei Kira war Frau Loxam Chief Financial Officer bei der Firma SQZ Biotech („SQZ“), wo sie die Bereiche Finanzen, Investor Relations und Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit leitete. Während ihrer Zeit bei SQZ war sie maßgeblich an der Beschaffung von privaten und öffentlichen Mitteln in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar beteiligt und brachte das Unternehmen im Oktober 2020 durch einen Börsengang (IPO) an die New Yorker Börse (NYSE). Vor ihrem Einstieg bei SQZ war Frau Loxam als Senior Vice President of Investor Relations and Global Communications bei der Firma Merck beschäftigt. In dieser Funktion beaufsichtigte sie den Bereich Investor Relations sowie die Interaktionen mit den Anlegern und war sowohl intern als auch extern für die Kommunikation des Unternehmens auf internationaler Ebene verantwortlich. Vor ihrer Tätigkeit bei Merck war Frau Loxam Vice President, Investor Relations bei der IMAX Corporation, wo sie die Anlegerstrategie des Unterhaltungsunternehmens umgestaltete, bei der Umwandlung der Anlegerbasis half und das Unternehmen in China beim Börsengang (IPO) an der Hongkonger Börse unterstützte. Frau Loxam war darüber hinaus zehn Jahre lang bei Bristol-Myers Squibb in unterschiedlichen und zunehmend anspruchsvollen Rollen in den Bereichen Strategie, Finanzwesen und Investor Relations tätig. Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie als Meeresbiologin bei Sea World in San Diego und wechselte dann in die Wirtschaft. Frau Loxam ist Mitglied im Board of Directors von Vaxcyte. Sie hat einen MBA-Abschluss von der University of California in Irvine und ein Bachelor of Science-Diplom in Biologie von der University of Victoria in British Columbia (Kanada).

