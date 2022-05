DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Angesichts des strategischen Charakters des Eisenerz-Projekts Simandou in Guinea und der jüngsten Kommentare des Managements rechne er damit, dass der Bergbaukonzern an der Erschließung der Vorkommen teilhaben wird, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 06:47 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.