15:19 Uhr Fünf Entscheidungen an einem Tag: Bundestagsabgeordnete im Hauruck-Modus Tichys Einblick | Kommentare

15:17 Uhr Hamburg Wasser will bis 2025 eine Milliarde Euro investieren dpa-AFX | Weitere Nachrichten

15:16 Uhr Bund stoppt Verkauf von Ackerflächen im Osten dpa-AFX | Weitere Nachrichten

15:16 Uhr US-Anleihen legen deutlich zu dpa-AFX | Marktberichte

15:15 Uhr DGAP-News: Top Cryptocurrency Exchange Bybit Offers Up to 30% APY on Its New Liquidity Mining Pools EQS Group AG | Weitere Nachrichten

15:15 Uhr Jamf Announces it Has Earned Key Information Security and Privacy Management System Certifications globenewswire | Weitere Nachrichten