Torq beginnt mit einem Nachfolge-Bohrprogramm für die IOCG-Entdeckung Margarita in Chile

Vancouver, Kanada - 19. Mai 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) („Torq“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ...) freut sich, Pläne für ein Nachfolge-Bohrprogramm bekannt zu geben, um die neue Entdeckung auf seinem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Projekt Margarita zu erweitern, wo Bohrung 22MAR-013R 90 Meter (m) mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold durchteuft hat (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2022). Das Nachfolge-Bohrprogramm wird RC-Bohrungen (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) mit einer Gesamtlänge von etwa 4.000 m umfassen und sich auf die Überprüfung der Struktur Falla 13 über eine Streichlänge von ca. 1 km konzentrieren, die dieselben geologischen, geochemischen und geophysikalischen Merkmale aufweist wie die Entdeckungsbohrung (Abbildungen 1 - 3). Der Beginn des Programms ist für Juni geplant; mit dem Bau der Straßen und Bohrplattformen wurde diese Woche begonnen.

Eine Mitteilung von Shawn Wallace, Executive Chair & Director:

„In der modernen Mineralexploration ist es sehr selten, dass ein Unternehmen das Glück hat, eine echte neue Entdeckung zu machen, die das Potenzial für eine Größe und einen Gehalt von Weltklasse hat. Unser Team vor Ort arbeitet hart an den Vorbereitungen für diese Folgebohrkampagne, die voraussichtlich in der ersten Juniwoche beginnen wird. Wir freuen uns darauf, auf dem Potenzial, das die Entdeckung in Bohrung 13 darstellt, aufzubauen.“

Abbildung 1: Veranschaulicht die Lage der Entdeckungsbohrung in der nördlichen Region des Projekts entlang des Strukturkorridors Falla 13.

Abbildung 2: Veranschaulicht die 900 m lange geochemische Kupfer-Anomalie im Boden, die mittels tragbarer Röntgenfluoreszenzgeräte (pXRF) entlang des strukturellen Korridors Falla 13 abgegrenzt wurde.

Abbildung 3: Veranschaulicht das magnetische Hoch, das mit der in Bohrung 22MAR-013R angetroffenen Mineralisierung in Zusammenhang steht, die mit Magnetitbrekzienkörpern und einer damit vergesellschafteter Kupfer-Gold-Mineralisierung in Verbindung gebracht wird.

Michael Henrichsen P.Geo, Chief Geological Officer von Torq, ist gemäß NI 43-101 (Standards of Mineral Disclosure) die qualifizierte Person. Er übernimmt die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung.