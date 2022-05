5-Minuten SARS-CoV-2 Ag Ultra Test von LumiraDx erhält CE-Kennzeichnung

Ergebnisse innerhalb von nur 5 Minuten nach dem Probenauftrag unterstützen schnelle klinische Entscheidungen am Point-of-Care (POC), verhindern die weitere Ausbreitung von Infektionen und erhöhen den Testdurchsatz

Der Antigentest mit hochmodernem Teststreifen-Design wird auf dem Multi-Test-Gerät von LumiraDx eingesetzt, basiert auf der Mikrofluidik-Immunfluoreszenz-Technologie des Unternehmens und ermöglicht schnellere Reaktionszeiten ohne Einbußen bei der Sensitivität

Erhältlich auf derselben POC-Diagnostik-Plattform wie die hochsensitiven SARS-CoV-2-Antigen-, Influenza A/B-, SARS-CoV-2-Ag-Pool-, SARS-CoV-2-Antikörper-, INR-, D-Dimer- und CRP-Tests von LumiraDx*

LONDON, 19. Mai 2022 /PRNewswire/ -- LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX), ein Unternehmen der nächsten Generation in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik, hat heute die CE-Kennzeichnung seines SARS-CoV-2 Ag Ultra Tests bekanntgegeben. Der Ultra-Test liefert hochsensitive, digitale und vernetzbare Ergebnisse in nur fünf Minuten und ist damit einer der schnellsten und sensitivsten COVID-19-Antigentests auf dem Markt. Die verkürzte Zeit bis zum Ergebnis ermöglicht eine schnellere und effizientere Behandlung von Patienten und erhöht den Durchsatz auf der LumiraDx Platform, so dass Anwender nun bis zu 80 SARS-CoV-2-Antigentests pro Acht-Stunden-Tag oder bis zu 10 Tests pro Stunde auf einem einzigen LumiraDx-Gerät durchführen können.

Die für das Ultra-Teststreifen-Design erreichten Weiterentwicklungen spiegeln die kontinuierliche Innovation der mikrofluidischen Immunfluoreszenztechnologie des Unternehmens wider, die es ermöglicht, größere Probenvolumina in die Teststreifenkammern zu leiten, um die Nachweisgrenzen zu optimieren, schnellere Reaktionszeiten und eine noch höhere Präzision zu erzielen. Diese neue Technologie läuft auf der bestehenden LumiraDx Platform und kann auf zukünftige Tests angewendet werden.

Der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test erreicht eine vergleichbar hohe Performance wie der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 12-Minutentest. Er zeigte eine positive prozentuale Übereinstimmung von 92,7 % und eine negative prozentuale Übereinstimmung von 100% im Vergleich zur RT-PCR bei symptomatischen Personen, basierend auf klinischen Daten, die 0-12 Tage nach Auftreten der Symptome gesammelt wurden. Innerhalb dieser Kohorte zeigte der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test zudem eine hohe Sensitivität von 97,4 % bis zu einem CT-Wert von 35, was auf eine hohe Abdeckung potenziell infektiöser Personen hinweist.