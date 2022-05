PCC baut Erfolgstrend mit deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen im ersten Quartal 2022 aus / Konzernumsatz um 65,2% auf 345,3 Mio. Euro erhöht, EBITDA mit 75,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt

Duisburg (ots) - Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat ihren anhaltenden

Erfolgstrend mit deutlichen Ergebnis- und Umsatzsteigerungen im ersten Quartal

2022 weiter ausgebaut. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal

um 65,2 % auf 345,3 Millionen Euro und lag damit klar über den Prognosen. "Auch

ergebnisseitig übertrafen wir im PCC-Konzern sowohl die sehr guten

Vorjahreswerte als auch unsere hohen Erwartungen an das erste Quartal 2022

deutlich", erklärt Ulrike Warnecke, Vorstand der PCC SE. "Wesentliche Ursache

für diese positive Entwicklung sind die anhaltend hohen Verkaufspreise

insbesondere für Polyole, Tenside und das Chlor-Kuppelprodukt Ätznatron."



Der PCC-Konzern steigerte das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) auf 75,8 Millionen Euro, ein Plus von 111,1 % gegenüber

dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 202,1 % auf 58,0

Millionen Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) stieg um 322,3 % auf 51,1

Millionen Euro. Damit lag das EBT des PCC-Konzerns schon im ersten Quartal 2022

bei weit über der Hälfte der insgesamt im Geschäftsjahr 2021, einem der besten

der Konzerngeschichte, erzielten 91,7 Millionen Euro.





Neue Segmentstruktur im PCC-KonzernAb dem ersten Quartal 2022 bündelt die PCC ihre Geschäftsfelder in einer neuenSegmentstruktur, die den Entwicklungen der PCC-Gruppe in den vergangenen JahrenRechnung trägt. Insbesondere wurden die zwei neuen Segmente Silizium & Derivateund Handel & Services geschaffen, während die Aktivitäten der drei SegmenteSpezialchemie, Konsumgüter und Energie anderen Konzernsegmenten zugeordnetwurden. Die Konzernstruktur der PCC besteht nun aus den sechs operativenSegmenten Polyole & Derivate, Tenside & Derivate, Chlor & Derivate, Silizium &Derivate, Handel & Services und Logistik sowie dem Segment Holding & Projekte.Highlights der Entwicklung in den KonzernsegmentenAlle operativen Segmente konnten ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartalsteigern. Auch der Start des neu geschaffenen Segments Silizium & Derivateverlief aufgrund der hohen Siliziummetall-Nachfrage außerordentlich erfolgreich,die isländische Produktionsgesellschaft PCC BakkiSilicon hf. konnte das ersteQuartal deutlich besser abschließen als erwartet. Im neuen Segment Handel &Services profitierte die PCC Trade & Services GmbH vom hohen Preisniveau beiBasisrohstoffen.Geplantes Alkoxylate-Projekt in den USAIm Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie prüft die PCC SE den Aufbaueiner Produktion von Alkoxylaten (speziellen nichtionischen Tensiden undPolyether-Polyolen) in den USA. Ein erster Meilenstein zur Prüfung und möglichen