Polestar gibt starken Start ins Jahr 2022 mit Absatzrekord, anhaltendem Wachstum und Marktexpansion bekannt / Polestar bewältigt aktiv die anhaltenden globalen Herausforderungen in der Lieferkette (FOTO)

Köln (ots) - Die Premium Elektroautomarke Polestar vermeldet einen Absatzrekord für die ersten vier Monate des Jahres 2022 sowie einen hervorragenden weltweiten Auftragseingang, der durch die kontinuierliche Expansion in neue und bestehende Märkte gestützt wird. In den ersten vier Monaten des Jahres haben sich die Fahrzeugverkäufe im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021 auf rund 13.600 mehr als verdoppelt und der Auftragseingang des Unternehmens auf fast 23.000 Fahrzeuge mehr als verdreifacht.



In diesem Zeitraum konnte Polestar seine globale Präsenz von 19 Märkten Ende 2021 auf 23 Märkte erhöhen und ist damit zuversichtlich, sein Ziel von insgesamt 30 Märkten bis Ende 2023 zu erreichen. Zu den neuen Märkten im Nahen Osten und in Europa kommen in Kürze Spanien und Portugal hinzu. Der Beginn der Geschäftstätigkeit in Israel und Italien ist im weiteren Verlauf des Jahres geplant.