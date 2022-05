Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) -- Hervorragende Vermögensperformance von 10,0 %- über 20 Projekte im Jahr 2021 gefördertMehr als 28 Mio. Euro hat die Gemeinnützige Hertie-Stiftung im vergangenen Jahrfür gemeinnützige Projekte bereitgestellt. In dem neu veröffentlichtenJahresbericht 2021 gibt die Stiftung, die zu den größtenunternehmensunabhängigen Stiftungen Deutschlands zählt, einen Einblick in ihreBilanz und die Mittelverwendung. Mit einer Performance von 10,0 % hat dasVermögensmanagement der Stiftung eines der besten Ergebnisse der letzten Jahreerzielt und ermöglicht dadurch eine kontinuierliche Projektförderung auf sehrhohem Niveau. Auch Sonderausgaben wie die im März 2022 beschlossene Hilfe fürGeflüchtete aus der Ukraine in Höhe von einer Mio. Euro sind darüber gedeckt."Wir sind für die kommenden Jahre finanziell, personell und inhaltlich bestensaufgestellt", sagt Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsitzender der GemeinnützigenHertie-Stiftung. "Auf dieser Basis können wir unsere Arbeit erfolgreichweiterführen: zukunftsweisende Ideen umsetzen, Spitzenforschung stärken undeinen demokratischen Diskurs in der Öffentlichkeit fördern." Ihre finanziellenMittel und ihre Unabhängigkeit nutzt die Stiftung, um in ihren beiden Leitthemen"Gehirn erforschen" und "Demokratie stärken" Anreize für Veränderungen zuschaffen und bleibende Wirkung zu erzielen. Aktuell fließen die Stiftungsgelderin über 20 Projekte. Zu den Fellows der Stiftung gehören mittlerweile über 7.000Ehemalige und Wegbegleiter.Langjährige Engagements für "Gehirn erforschen" und "Demokratie stärken"Einige Stiftungsengagements feierten im vergangenen Jahr runde Jubiläen, auchwenn die Coronapandemie Festveranstaltungen in Präsenz verhinderte. DasHertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen (HIH), von derHertie-Stiftung vor 20 Jahren gegründet, wird künftig dauerhaft mit zwei Mio.Euro jährlich durch das Land Baden-Württemberg gefördert und gilt bundesweit alsVorreiter einer erfolgreich gelebten Translation in der Neuromedizin. AuchJugend debattiert, einer der größten deutschen Schülerwettbewerbe, kann auf 20Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken: An dem Projekt unter Schirmherrschaft desBundespräsidenten nehmen jedes Jahr rund 200.000 Schülerinnen und Schüler teilund üben sich im fairen und sachlichen Argumentieren. Darüber hinaus wirdmittlerweile weltweit in 38 Ländern auf Deutsch debattiert. Der "Hertie-Preisfür Engagement und Selbsthilfe" wurde bereits zum 30sten Mal vergeben: Mit demPreis werden Personen und Initiativen ausgezeichnet, die sich mit kreativenIdeen und herausragendem Engagement im Bereich der Multiplen Sklerose und