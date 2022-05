Inriver gibt Wachstumsinvestition von Thomas H. Lee Partners bekannt

Malmö, Schweden und Chicago (ots/PRNewswire) - Die Investition wird weitere

Produktinnovationen und die Ausweitung der Präsenz in den Schlüsselmärkten

Nordamerikas und Europas unterstützen



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541974-1&h=265064519&u=https%3A%2F%2Fwww.in

river.com%2F&a=Inriver ("das Unternehmen"), ein Unternehmen, das Organisationen

in die Lage versetzt, umsatzsteigerndes Product-Information-Management (PIM) an

jedem Touchpoint bereitzustellen, gab heute eine Mehrheitsinvestition von Thomas

H. Lee Partners, L.P (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541974-1&h=2464601967

&u=https%3A%2F%2Fthl.com%2F&a=Thomas+H.+Lee+Partners%2C+L.P) . (THL) bekannt,

einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, die in Wachstumsunternehmen

investiert. Verdane, der auf Wachstumskapital spezialisierte europäische

Investor und derzeitige Teilhaber von inriver, wird einen bedeutenden Anteil an

dem Unternehmen behalten. Die Transaktion umfasst eine signifikante Investition

von Primärkapital, um die Produktentwicklung von inriver zu unterstützen sowie

die Präsenz in Nordamerika und Europa deutlich auszubauen, um die Anforderungen

eines stark wachsenden Marktes zu bedienen.