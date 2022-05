Velocity Global beschafft 400 Millionen Dollar in Serie-B-Wachstumsrunde (FOTO)

DENVER (ots) - Velocity Global beschafft 400 Millionen Dollar in

Serie-B-Wachstumsrunde



- Eldridge und Norwest Venture Partners leiten Finanzierungsrunde

- Bewertung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar erzielt, siebenfache

Steigerung innerhalb eines Jahres

- Investition stärkt die Global Work Platform(TM) des Unternehmens, die es

Unternehmen und Talenten ermöglicht, mit jedem, überall und jederzeit zu

arbeiten



https://youtu.be/wvxY1WR8Cuw





Seite 2 ► Seite 1 von 3

DENVER, 18. Mai 2022 - Velocity Global (https://velocityglobal.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=public-relations) , der führende Anbieterweltweiter Talentlösungen, kündigte heute die Beschaffung von 400 MillionenDollar durch seine Serie-B-Finanzierungsrunde an, was gegenüber demVorjahreszeitraum eine siebenfache Steigerung der Bewertung des Unternehmensbedeutet.Diese zweite Finanzierungsrunde wird von Eldridge (https://www.eldridge.com/)und Norwest Venture Partners (https://www.nvp.com/) geleitet, die zusammen mitdem Serie-A-Investor FFL Partners dem Vorstand von Velocity Global beigetretensind, um ihre Fachkenntnisse in den Bereichen Technologie, Zukunft der Arbeitund globale Reichweite zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen behält dieMehrheit der Anteile und Gründer Ben Wright wird weiterhin als CEO undVorstandsvorsitzender fungieren."Dies ist ein entscheidender Moment für unser Unternehmen inmitten einesParadigmenwechsels für Arbeitgeber und Talente", so Wright. "Im Zuge derverstärken Übernahme globaler Talente wird der Zugang zu Arbeit nicht längerdurch Grenzen oder den Stern, unter dem man geboren wurde, bestimmt. ImVergleich zum Vorjahreszeitraum haben wir im März die Zahl der neu gefördertenTalente verdreifacht und sehen eine zunehmende Dynamik. Eldridge und NorwestVenture Partners schließen sich FFL Partners an, um in die Leben von Menschenund die Zukunft der Wirtschaft zu investieren. Ein großes Lob an unser Team fürseine Leistung auf unserem Weg zu noch größeren Höhen."Velocity Global ist seit seiner Gründung im Jahr 2014 gewinnbringend und hat imvergangenen Jahr seinen Kundenstamm mehr als verdoppelt, die Zahl neugeförderter Talente auf seiner Plattform verdreifacht und wird bis Mitte desJahres einen jährlichen Nettoumsatz von 200 Millionen Dollar erreichen, währendsich das Unternehmen weiterhin auf einem rasanten Wachstumskurs befindet."Die bewährte Technologieplattform von Velocity Global ist gut aufgestellt, umdie Zukunftder Arbeit zu transformieren und bietet Unternehmen eine reibungslose Lösung für